Tunceli\'de Seyir Halindeki Kamyon Yandı

3.Sayfa

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, seyir halindeki kamyon alev aldı.

Olay sabah saatlerinde Pertek ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeni ile kapanan yol, bir süre sonra tekrar trafiğe açıldı. - TUNCELİ