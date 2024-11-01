Tunceli'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Tunceli'de dün gece geç saatlerde gençler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı genç, Tunceli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi.

Kavga, dün gece Tunceli merkez Atatürk Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet olan gençler arasında başlayan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavga eden gençlerden Umut A. yanında taşıdığı silahla, tartıştığı Eray G.'ye ateş etti. Olayda Eray G. ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Eray G. daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücuduna birden fazla kurşun isabet eden Eray G. burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Elazığ'a sevk edildi. Olayın ardından başlatılan operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 2 silaha da el konuldu.

Kavgaya ilişkin başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - TUNCELİ