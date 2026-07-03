Tunceli\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında kamyonetle kafa kafaya çarpışan Fiat Tofaş marka araç hurdaya döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ovacık kara yolu Halvori Gözeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 62 AC 553 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile 23 AFN 923 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ali İhsan Kandil (52), İ.Ç.K. (13), A.R.K. (13), Ö.T.K. (18), K.M. (48) ile A.Ç. (39) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, araçta sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Ali İhsan Kandil, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TUNCELİ