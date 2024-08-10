Tunceli'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: Sera İçinde Kenevir Yetiştiriliyordu - Son Dakika
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Tunceli'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: Sera İçinde Kenevir Yetiştiriliyordu

Tunceli\'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: Sera İçinde Kenevir Yetiştiriliyordu

Tunceli'de yapılan bir operasyonda uyuşturucu satıcılarına ait bir evde kenevir yetiştirmek için kurulan sera ortaya çıkarıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı.

10.08.2024 14:00
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Tunceli'de uyuşturucu satıcıları, kenevir yetiştirmek için bir evin odasına sera kurdu. Polis ekiplerince evde yapılan aramalarda 40 kök Hint keneviri, 19,43 gram esrar, 2 hava sirkülasyonu için vantilatör, 2 ısıtıcı, 1 termometre, 1 hava ve koku emici, 5 adet bitki gelişimi sağlayan kimyevi madde, 1 katlanabilir alüminyum havalandırma borusu ele geçirildi.

Tunceli'de bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ovacık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Ovacık ilçesinde müstakil eve baskın düzenlendi. Bahçede bir kök keneviri tespit eden ekipler, evde geniş çaplı arama yaptı. Aramada oda içerisinde, esrar yetiştirmek için kurulan sera ortaya çıkarıldı. Aramalarda, 40 kök Hint keneviri, 19,43 gram esrar, 1 adet Hint kenevir yetiştirmek için özel izole çadır, 2 adet hava sirkülasyonu için vantilatör, 2 adet ısıtıcı, 1 adet termometre, 1 adet hava ve koku emici fan, 5 adet bitki gelişimini sağlayan kimyevi madde, 1 adet katlanabilir alüminyum havalandırma borusu ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde de Pertek ilçesinde gerçekleştirdikleri şok uygulamada ticari bir takside bulunan şahıs üzerinde "Luna" isimli narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada pantolon iç kısmında poşete sarılı şekilde 500 extacy hap ele geçirmiş, gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: Sera İçinde Kenevir Yetiştiriliyordu - Son Dakika

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