Tunceli\'de yağışlı yolda kaza: 3 yaralı

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Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 3 yaralı

TUNCELİ - Tunceli-Ovacık karayolunda yağış nedeniyle meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Tunceli-Ovacık karayolu Venk Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halindeki bir otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye 112, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta sıkışan 3 kişinin kendi çabalarıyla araçtan çıktıklarını belirledi.

Hafif yaralanan şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.