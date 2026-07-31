Tunceli\'de Yürüyüşte Ayağı Kırılan Kadın Kurtarıldı

Tunceli'de dağda yürüyüş sırasında ayağı kırılan kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Nazımiye ilçe kırsalındaki Düzgün Baba Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.A., dağda yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü ve ayağı kırıldı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, zorlu arazi şartlarında ekiplerin koordineli çalışmasıyla güvenli şekilde bulunduğu noktadan tahliye edildi. Daha sonra ambulans helikopterle alınan yaralı, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.