Ovacık'ta Zırhlı Araç Kazası: 4 Şehit - Son Dakika
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Ovacık'ta Zırhlı Araç Kazası: 4 Şehit

Ovacık\'ta Zırhlı Araç Kazası: 4 Şehit

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker hayatını kaybederken, bir asker yaralandı. Şehitlerden biri olan Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi, 9 Eylül 2024 tarihinde Isparta'da askeri törenle toprağa verilecek.

09.09.2024 09:59
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı memleketi Isparta'da toprağa verilecek.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kuşluca köyü mevkiinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Şehitlerden Ispartalı Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) acı haberi dün akşam Isparta'nın Ayazmana Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şehit Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Açıklamada, "Tunceli İli Ovacık İlçesi'nde 08.09.2024 tarihinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda şehit olan J.Uzm.Çvş. Orhan Burak Büyükçaylı'nın naaşı, 0 9 Eylül 2024 Pazartesi günü ikindi namazını müteakiben, Isparta 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı (Valilik Önü) düzenlenecek tören ve kılınacak cenaze namazının ardından Isparta Garnizon Şehitliği'nde defnedilecektir. Şehidimizin makamı ali, mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ovacık'ta Zırhlı Araç Kazası: 4 Şehit - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ovacık'ta Zırhlı Araç Kazası: 4 Şehit - Son Dakika
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