Tunceli'deki yangını söndürmek için asker devreye girdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tunceli'deki yangını söndürmek için asker devreye girdi

Tunceli\'deki yangını söndürmek için asker devreye girdi

Tunceli'de çıkan yangın için asker devreye girdi. Yangının çıktığı bölgeye askeri helikopterle timler sevk edilirken Diyarbakır'dan da çok maksatlı yangın söndürme helikopteri müdahalede bulunmaya başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

06.08.2024 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'deki yangını söndürmek için asker devreye girdi

TUNCELİ - Tunceli'de çıkan yangın için asker devreye girdi. Yangının çıktığı bölgeye askeri helikopterle timler sevk edilirken Diyarbakır'dan da çok maksatlı yangın söndürme helikopteri müdahalede bulunmaya başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Bostanlı köyü Zergavut Dağı eteklerinde örtü yangını çıktığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yangının olduğu bölgeye araç yolu olmaması nedeniyle karadan müdahale edilemezken jandarma helikopterleriyle araziye 6 jandarma özel harekat, 2 de jandarma asayiş komando timinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'nden 17 personel olmak üzere toplam 147 personel sevk edildi. Bölgeye indirilen ekipler müdahaleye başlarken Diyarbakır Hava Grup Komutanlığından Jandarma Genel Komutanlığına ait bir S-70 tipi çok maksatlı yangın söndürme helikopteri de görevlendirildi.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük alanda etkili olan yangında herhangi bir can kaybı meydana gelmezken Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun idaresinde görevli personel ve helikopterle yangını kontrol altına alma çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Tunceli, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'deki yangını söndürmek için asker devreye girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 02:04:56. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli'deki yangını söndürmek için asker devreye girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement