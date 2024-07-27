Tunceli-Ovacık Karayolunda Araç Üzerine Ağaç Devrildi

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Tunceli-Ovacık karayolunda bir ağaç, seyir halindeki aracın üzerinde devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Olay, Tunceli-Ovacık yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen aracın üzerine seyir halindeyken ağaç devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Yola savrulan ağaç nedeni ile trafik bir süre tıkandı. Yol, ağacın kaldırılmasının ardından tekrar açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ