Tunceli-Ovacık Karayolunda Araç Üzerine Ağaç Devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tunceli-Ovacık Karayolunda Araç Üzerine Ağaç Devrildi

Tunceli-Ovacık karayolunda seyir halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yola savrulan ağaç nedeniyle trafik bir süre tıkandı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

27.07.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli-Ovacık karayolunda bir ağaç, seyir halindeki aracın üzerinde devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Olay, Tunceli-Ovacık yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen aracın üzerine seyir halindeyken ağaç devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Yola savrulan ağaç nedeni ile trafik bir süre tıkandı. Yol, ağacın kaldırılmasının ardından tekrar açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

İnceleme, Tunceli, trafik, Olay, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tunceli-Ovacık Karayolunda Araç Üzerine Ağaç Devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya “İşten çıkarın“ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya "İşten çıkarın" çağrısı
10:57 İsrail, Gazze Şeridi’nde operasyon düzenleyeceğini açıkladı İsrail, Gazze Şeridi'nde operasyon düzenleyeceğini açıkladı
09:55 Ankara’da kritik ziyaret Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi Ankara'da kritik ziyaret! Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi
09:51 ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek? İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş
10:58 Telefonu öldürüldüğü yerden bin kilometre uzakta bulundu Katili yakalatan korkunç detay Telefonu öldürüldüğü yerden bin kilometre uzakta bulundu! Katili yakalatan korkunç detay
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
10:08 Aras Bulut İynemli’nin Deha’daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
09:57 Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü
09:23 Cinnet getirip akrabalarını öldürdü Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti
09:14 Raylar üzerinde ölüme yolculuk Korku dolu anları kayda aldılar Raylar üzerinde ölüme yolculuk! Korku dolu anları kayda aldılar
08:41 Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları’nda sahne aldı Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sahne aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 12:03:05. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli-Ovacık Karayolunda Araç Üzerine Ağaç Devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement