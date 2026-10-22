Tunceli-Pertek yolunda 82 yaşındaki adam karşıya geçerken aracın çarpmasıyla öldü. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tunceli-Pertek yolunda 82 yaşındaki adam karşıya geçerken aracın çarpmasıyla öldü.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli-Pertek karayolunda karşıya geçmeye çalışan 82 yaşındaki adam, 24 ABR 746 plakalı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri adamın olay yerinde öldüğünü belirledi; cenazesi morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tunceli- Pertek karayolunda yolun karşısına geçemeye çalışan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Tunceli-Pertek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Okutucu'ya (82), 24 ABR 746 plakalı araç çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Okutucu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi, yapılan incelenenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıGüvenlik3. SayfaTunceliPertekGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Türkiye’nin su devine ABD’li ortak Rekabet Kurulu onay verdi Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Arda Güler’in Mbappe’ye attığı mesaj olay oldu Anında cevap geldi Arda Güler'in Mbappe'ye attığı mesaj olay oldu! Anında cevap geldi
Vurulan Eşref Saral’dan açıklama var Tüm Türkiye’den özür diledi Vurulan Eşref Saral'dan açıklama var! Tüm Türkiye'den özür diledi
“Kedi gibi evde oturacağım“ diyen Tanju Özcan’dan yeni açıklama "Kedi gibi evde oturacağım" diyen Tanju Özcan'dan yeni açıklama
21:02
Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çıkışı
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı
20:56
Crystal Palace maçında Beşiktaş sahaya sürpriz isimlerle çıkıyor: İşte ilk 11
Crystal Palace maçında Beşiktaş sahaya sürpriz isimlerle çıkıyor: İşte ilk 11
20:32
Rus Ordusu, Arktik tatbikatı yaptı
Rus Ordusu, Arktik tatbikatı yaptı
20:07
Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı
Tasfiye edilen fonların yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yasalaştı
18:43
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
18:42
Husiler’den Suudi Arabistan’a yeni saldırı dalgası Bakanlık binasını da vurdular
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 21:28:52. #7.12#
SON DAKİKA: Tunceli-Pertek yolunda 82 yaşındaki adam karşıya geçerken aracın çarpmasıyla öldü. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei