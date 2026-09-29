Tunceli Pülümür'de fotokapana kırmızı listedeki vaşak ve yaban hayvanları yansıdı - Son Dakika
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Tunceli Pülümür'de fotokapana kırmızı listedeki vaşak ve yaban hayvanları yansıdı

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Tunceli Pülümür\'de fotokapana kırmızı listedeki vaşak ve yaban hayvanları yansıdı
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Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Kırmızı Köprü bölgesine kurulan fotokapana, IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak başta olmak üzere ayı, domuz, tavşan ve avını götüren tilki yansıdı. Görüntüler, bölgenin doğal zenginliğini ve yaban hayatını gözler önüne serdi.

Tunceli'nin zengin tabiatı ve yaban hayatı, fotokapan görüntülerine yansıdı. Pülümür ilçesinde kurulan fotokapana; kırmızı listede bulunan vaşak başta olmak üzere ayı, tavşan, domuz ve avını götüren tilki görüntülendi.

Tunceli, zengin doğası, tabiatı, doğal ve yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Geniş ormanları, sarp vadileri ve doğal alanları, çok sayıda yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki yaban hayatının izlenmesi amacıyla kurulan fotokapanlar da doğal yaşamdan dikkat çeken görüntüler kaydetmeye devam ediyor. Bu çerçevede Pülümür ilçesi Kırmızı Köprü bölgesine fotokapan kuruldu. Fotokapana farklı zamanlarda Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak başta olmak üzere ayı, domuz, tavşan ve avını götüren tilki yansıdı. Görüntülerde hayvanların doğal yaşam alanlarında hareket ettiği görüldü.

Fotokapanla elde edilen görüntüler, Tunceli'nin sahip olduğu doğal zenginliği ve bölgedeki yaban hayvanlarının yaşam alanlarını gözler önüne sererken, yaban hayatının izlenmesine yönelik çalışmaların da önemini ortaya koydu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tunceli Pülümür'de fotokapana kırmızı listedeki vaşak ve yaban hayvanları yansıdı - Son Dakika
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