Tunceli Valiliği suç oranlarının arttığı iddialarını reddetti, düşüş olduğunu bildirdi

Tunceli Valiliği, kentte organize suç, uyuşturucu ve asayiş olaylarının arttığı yönündeki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, önceki yıllarla kıyaslandığında suç oranlarında genel bir artış bulunmadığını, aksine düşüş yaşandığını bildirdi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Son dönemlerde bazı gruplar ve müzahir şahıslar tarafından, ilimiz ve ilçelerimizde organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin arttığı, başta uyuşturucu kullanımı ve ticareti olmak üzere suç oranlarında yükseliş yaşandığı, kolluk kuvvetlerimizin ise bu hususlarda yeterli duyarlılığı göstermediği ve gerekli adli ve idari işlemlerin gerçekleştirilmediği yönünde kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla belirtmemiz gerekir ki; Tunceli ilimiz ve ilçelerinde önceki yıllarla kıyaslandığında suç oranlarında genel bir artış bulunmamakta, aksine suç oranlarında düşüş meydana gelmiştir. Ülke genelindeki veriler değerlendirildiğinde suç oranı en düşük şehirler arasında yer alan ilimizde, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla kolluk kuvvetlerimiz tarafından güvenlik ve asayiş hizmetleri 7 gün 24 saat esasına göre, kesintisiz ve kararlılıkla yürütülmektedir. Özellikle son dönemde; narkotik suçlarla mücadeleden organize suçlarla mücadeleye, asayiş olaylarından kamu düzeninin korunmasına kadar birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirilmiş; suç teşkil eden eylemlere ve bu eylemleri gerçekleştiren şahıslara yönelik gerekli adli ve idari işlemler gecikmeksizin tesis edilmiştir. Tunceli'nin huzur ve güven ortamının korunması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin devam ettirilmesi amacıyla suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Her zaman ifade ettiğimiz üzere; uyuşturucunun ismine dahi tahammülümüz yoktur. Bu anlayış doğrultusunda, son suçlu yakalanıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz şekilde sürdürülecektir" denildi.