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Tunceli'ye 44 Yeni Hizmet Aracı

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Tunceli'de, emniyet ve jandarma için 44 yeni aracın teslimi törenle gerçekleştirildi.

02.12.2024 18:23
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Tunceli'de, emniyet ve jandarmaya 44 yeni hizmet aracı

TUNCELİ - Tunceli'de, asayiş, trafik ve arama-kurtarma hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 44 yeni aracın teslimi için tören düzenlendi.

Tunceli'de, İçişleri Bakanlığı tarafından asayiş, trafik ve arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere emniyet müdürlüğüne alınan 15 ve jandarma için alınan 29 aracın teslimi nedeniyle valilik bahçesinde tören düzenlendi.

Araçların teslim töreninde konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, devletin en görünür yüzlerinden bir tanesinin üniformalılar olduğunu belirterek, "Bunlar huzur ve sükunu temin eden kolluk kuvvetlerimiz. Bunların çağın donanımlarıyla, modern araçlarla etkin çalışması çok ama çok kıymetli. Bu Tunceli için bir kat daha kıymetli. Çünkü Tunceli huzursuzluğu, kargaşayı fazlasıyla yaşamış ve bundan dolayı da çok fazla zaman kaybetmiş, enerji kaybetmiş. Hem jandarma hem emniyet teşkilatımız hem de vatandaşımızın yıllarca fedakarlık gösterdiği yerlerin başında yer alıyor" dedi.

Birkaç yıl öncesine kadar en temel asayiş hizmetlerinin dahi zırhlı araçlarla yapıldığını hatırlatan Vali Tekbıyıkoğlu, "Belki bundan 5-6 sen önce biz, en temel asayiş hizmetlerini dahi zırhlı araçlarla yapıyorduk. Fakat şimdi bakanımızın teveccühleriyle, Jandarma Genel Komutanlığımızın, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün öncelemeleriyle burada yepyeni, modern araçlar inşallah bu hizmeti vermeye devam edecek. Geçen sene atlı jandarma birliklerimiz tıpkı sahil kentiymiş gibi hizmet verdi. Bisikletli polis timlerimiz hizmet verdi. Biz bunu geriye düşürmeyi hiç ama hiç arzu etmiyoruz. Tunceli'nin huzuru en büyük önceliğimiz" diye konuştu.

Alınan araçlara ilişkin de bilgi veren Tekbıyıkoğlu, "Jandarma komutanlığımız bünyesinde 24'ü asayiş, 3'ü trafik, 2'si arama-kurtarma, emniyet müdürlüğümüz bünyesinde 9'u asayiş, 4'ü trafik ve 2'si de kaçakçılıkla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 44 aracımızı bugün itibariyle hizmete geçirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle gece gündüz demeden, 24 saat esasına göre hizmet eden emniyet ve jandarmamıza yeni araçların hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, vali yardımcıları, kurum amirleri ve kolluk görevlileri katıldı.

Tunceli\'ye 44 Yeni Hizmet Aracı
Kaynak: İHA

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