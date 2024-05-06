Tünektepe Teleferik Kazası Sonrası Tutuklanan Kepez Belediye Başkanı İçin Salıverilme Talebi - Son Dakika
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Tünektepe Teleferik Kazası Sonrası Tutuklanan Kepez Belediye Başkanı İçin Salıverilme Talebi

Tünektepe Teleferik Kazası Sonrası Tutuklanan Kepez Belediye Başkanı İçin Salıverilme Talebi

Tünektepe Teleferik'te yaşanan kaza sonrası tutuklanan Kepez Belediye Başkanı, avukatı aracılığıyla salıverilme talebini savcılığa iletti. İkinci bilirkişi raporunda herhangi bir kusur bulunmadığı belirtilen Başkanın avukatı, salıverilme veya iddianamenin yazılıp mahkemeye sunulmasını beklediklerini ifade etti.

06.05.2024 12:29  Güncelleme: 12:34
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Tünektepe Teleferik'te 12 Nisan'da yaşanan kaza sonrası tutuklanan Kepez Belediye Başkanı, ANET A.Ş. eski Genel Müdürü Mesut Kocagöz'ün avukatı Buğra Özçelik, ikinci bilirkişi raporunun ardından tutukluluk haline itiraz ederek salıverilme talebini savcılığa iletti. Özçelik, gün içinde Kocagöz'ün salıverilmesini ya da iddianamenin yazılıp mahkemeye sunulmasını beklediklerini ifade etti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki teleferikte yaşanan 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin ise yaralandığı kaza sonrasında 14 Nisan Pazar günü tutuklanan Kepez Belediye Başkanı, ANET A.Ş. eski Genel Müdürü Mesut Kocagöz'ün avukatı Buğra Özçelik, ikinci bilirkişi raporunun hazırlanması sonrasında, Antalya Adliyesi'ne gelerek, Kocagöz'ün salıverilme talebine dair hazırladıkları dosyayı, savcılığa sundu.

"Herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz"

Av. Buğra Özçelik, yeni hazırlanan bilirkişi raporunda Mesut Kocagöz'e dair atfedilmiş bir kusur bulunmadığının altını çizdi.

Özçelik, "Bilirkişi raporunda Mesut beye atfedilmiş hiçbir kusur yok, Mesut beyin istifasını bilirkişiler kabul etmiş. İstifadan sonra hukuki değerlendirmenin yapılmasını savcılığa bırakmış. Hukuki değerlendirme açık ve net, dış ilişkilerde haksız fiil eylemlerinde istifanın şirkete ulaşmasıyla o kişinin sorumluluğu biter. Şirkete ulaşması 28 Kasım. Olayın gelişimine ilişkin, kusurlu buldukları çalışanları ve diğer hususları da belirtmişler. 28 Kasım'da sonra yaşan yaşanacak herhangi bir haksız fiil eyleminde, herhangi bir kazadan şirkete istifası ulaştığı için, Mesut beyi sorumlu tutmak imkansız. Biz gün içerisinde iki şey bekliyoruz; bir salıverilmesini, iki iddianamenin yazılıp mahkemeye sunulmasını bekliyoruz. Çünkü, beklenecek herhangi bir delil, herhangi bir husus kalmamıştır. Artık özgürlüğüne, Kepez halkına ve ailesine derhal kavuşmalıdır. İlk başvurumuz, tutuklanmasından sonraydı, o gün yaptığımız savunmalarının hepsi bilirkişi raporuyla teyit edilmiş oldu. O yüzden ikinci başvurumuzu bugün yaptık, CMK 104-1 kapsamında salıverilme talebimizi sunduk. Değerlendirecek kişiler, hukukçu kişiler, o yüzden bir olumsuzluk beklemiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tünektepe Teleferik Kazası Sonrası Tutuklanan Kepez Belediye Başkanı İçin Salıverilme Talebi - Son Dakika

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