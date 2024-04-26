Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilgili kanun ve mevzuata uymayan kişi ve işletmelere gerekli işlemleri uyguladı. Şehrin huzur ve güvenliğini korumak adına yapılan denetimlerde kaldırım, yol işgali, seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik kontroller yapıldı. Turgutlu Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların kent huzuru, güvenliği ve sağlığı için denetimlerine devam edecek.

26.04.2024 17:47  Güncelleme: 17:56
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Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini çok yönlü olarak yürüttü. İlgili kanun ve mevzuata uymayan kişi ve işletmelere gerekli işlemler uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin huzuru ve güvenliğini korumak adına çalışma ve denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri, kaldırım, yol işgali, seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik kontroller yaptı. Yol ve kaldırım işgali yapan işletmelere de denetimlerde bulunuldu. Belirlenen kişi ve işletmelere uyarılar yapılarak gerekli yaptırımlar uygulandı. Turgutlu Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların kent huzuru, güvenliği ve sağlığı için denetimlerine devam edecek.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Kentimizin farklı noktalarında vatandaşlarımızın vicdan ve duygularını sömüren dilencilere yönelik denetimlerimizi yaptık. Aynı zamanda geçen günlerde de yaptığımız kaldırım, yol işgali, seyyar satıcılara yönelik kontrollerimizi de gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz artarak devam edecek" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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