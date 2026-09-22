Turgutlu\'da 11 öğrenciyi yaralayan şüphelinin rahat tavırları kameraya yansıdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın elindeki pompalı tüfeği kontrol ederek oldukça rahat tavırlarla ilerlediği görüldü.

Olay, bugün saat 07.59 sıralarında Albayrak Mahallesi'ndeki Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, elindeki pompalı tüfekle okul önüne gelen şüpheli, burada ateş açtı. Saldırıda 11 öğrenci yaralanırken, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından yakalanan 2011 doğumlu öğrenci Halil Orhan ise gözaltına alındı.

Pompalı tüfeği kontrol ederek ilerledi

Saldırganın olay öncesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin elindeki pompalı tüfekle yolda ilerlediği görüldü. Şüphelinin yürüyüşü sırasında silahını kontrol ettiği ve oldukça rahat tavırlarla yoluna devam ettiği görüntülere yansıdı.