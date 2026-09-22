Turgutlu'da 11 öğrenciyi yaralayan şüphelinin rahat tavırları kameraya yansıdı - Son Dakika
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Turgutlu'da 11 öğrenciyi yaralayan şüphelinin rahat tavırları kameraya yansıdı

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Turgutlu\'da 11 öğrenciyi yaralayan şüphelinin rahat tavırları kameraya yansıdı
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Manisa Turgutlu'da iki okulun çevresine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 11 öğrenci yaralandı; yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelinin tüfeğini kontrol ederek rahat tavırlarla yürüdüğü yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın elindeki pompalı tüfeği kontrol ederek oldukça rahat tavırlarla ilerlediği görüldü.

Olay, bugün saat 07.59 sıralarında Albayrak Mahallesi'ndeki Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, elindeki pompalı tüfekle okul önüne gelen şüpheli, burada ateş açtı. Saldırıda 11 öğrenci yaralanırken, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından yakalanan 2011 doğumlu öğrenci Halil Orhan ise gözaltına alındı.

Pompalı tüfeği kontrol ederek ilerledi

Saldırganın olay öncesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin elindeki pompalı tüfekle yolda ilerlediği görüldü. Şüphelinin yürüyüşü sırasında silahını kontrol ettiği ve oldukça rahat tavırlarla yoluna devam ettiği görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA
Güvenlik KamerasıTurgutluGüvenlik3. SayfaSaldırıGüncelManisaSuçSon Dakika

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