Turgutlu'da 64 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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Turgutlu'da 64 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Turgutlu\'da 64 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
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Manisa Turgutlu'da 64 yaşındaki Engin Gel, ahırda hareketsiz halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir ahırda bakıcılık yapan ve yalnız yaşayan 64 yaşındaki şahıs, hareketsiz halde ölü bulundu.

Olay, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi Ova Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ahırda bakıcılık yaptığı öğrenilen 64 yaşındaki Engin Gel, çalıştığı yerin bahçesinde hareketsiz halde bulundu.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Engin Gel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, Engin Gel'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Acı haberi alan yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşarken, polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Turgutlu, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Turgutlu'da 64 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutlu'da 64 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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