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Turgutlu'da Esnaf, Bulduğu Parayı Zabıta Ekiplerine Teslim Etti - Son Dakika
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Turgutlu'da Esnaf, Bulduğu Parayı Zabıta Ekiplerine Teslim Etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir esnaf, bankamatik önünde bulduğu yüklü miktardaki parayı zabıta ekiplerine teslim etti. Esnaf, parayı alıp hemen zabıta ekiplerini arayarak durumu bildirdi ve parayı teslim etti.

Turgutlu\'da Esnaf, Bulduğu Parayı Zabıta Ekiplerine Teslim Etti
06.01.2024 - 19:05,
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir esnaf, bankamatik önünde bulduğu yüklü miktardaki parayı zabıta ekiplerine teslim etti.

Turgutlu ilçesinde esnaflık yapan ve Turgutlu Sanayi Sitesinde lokanta işleten Okan Orbay, akşam saatlerinde para çekmek için site içerisinde bulunan ATM'ye gitti. ATM'nin önüne geldiğinde yüklü miktarda paranın yerde olduğunu gören esnaf, parayı alıp ardından zabıta ekiplerini aradı. Olay yerine gelen zabıta ekiplerine bulduğu parayı teslim eden esnaf Okan Orbay, "Para çekmek için bankamatiğe geldiğimde yerde yüklü miktar paranın olduğunu gördüm. Parayı alıp hemen zabıta ekiplerini aradım. Onlarda geldiler ve tutanak tutup parayı teslim ettim. İnşallah para sahibini bulur" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Turgutlu, Manisa, Zabıta, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Turgutlu'da Esnaf, Bulduğu Parayı Zabıta Ekiplerine Teslim Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turgutlu'da Esnaf, Bulduğu Parayı Zabıta Ekiplerine Teslim Etti - Son Dakika
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