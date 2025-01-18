Turgutlu'da Feci Kaza: Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Turgutlu'da Feci Kaza: Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Turgutlu\'da Feci Kaza: Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 tırın karıştığı kazada, yaralanan sürücü Mustafa Kırlı yaşamını yitirdi.

18.01.2025 15:25
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün 4 tırın karıştığı trafik kazasında yaralanan iki kişiden biri olan tır sürücüsü tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Turgutlu'da dün 4 tırın karıştığı kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 43 ACA 746 plakalı tırın sürücüsü 63 yaşındaki Mustafa Kırlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Turgutlu ilçesi Alpaslan Türkeş Köprülü Kavşağı alt geçitte meydana geldi. Aynı yönde seyir halindeki 35 GC 3105, 43 ACA 746, 45 AIP 020 ve 45 YB 2323 plakalı tırlar alt geçitte çarpıştı. Kazada 35 GC 3105 ve 43 ACA 746 plakalı tırların sürücüleri İsmail Y. ile Mustafa Kırlı, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Kırlı yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Turgutlu'da Feci Kaza: Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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