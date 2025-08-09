Turgutlu\'da Kaldırım ve Yol İşgali Denetimleri Yapıldı

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımların yayaların kullanımına uygun hale getirilmesinin sağlanması adına denetimlerini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte kaldırım ve yol işgali denetimi yaptı. Atatürk Bulvarı ve ara sokaklarda gerçekleştirilen denetimlerde işletmeler tarafından konulan ve yayaların geçişine engel olan masa, sandalye, reklam panosu, ürün ve malzemelerin kaldırılması konusunda uyarılarda bulunuldu. Kurallara uymayan işletmelere idari işlemler ekiplerce uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Ekiplerimiz, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte kamusal alanların işgaline yönelik kontrollerde bulundu. Yaya geçişlerine engel olan ve haklı olarak vatandaşlarımızı rahatsız eden yol ve kaldırım işgali yapan işletmelere gerekli uyarılarda bulunarak idari işlemler uygulandı. Yaya güvenliği ve kent estetiğinin korunması adına denetimlerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - MANİSA