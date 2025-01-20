Turgutlu'da Okul Kantinlerine Kapsamlı Denetim - Son Dakika
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Turgutlu'da Okul Kantinlerine Kapsamlı Denetim

Turgutlu\'da Okul Kantinlerine Kapsamlı Denetim

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okul kantinlerinde yapılan denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, üretim bilgileri ve hijyen şartlarını titizlikle kontrol etti. Ekipler, yasaklı ürünlere ve fiyat tarifelerine uyulup uyulmadığını da inceledi.

20.01.2025 20:13  Güncelleme: 20:15
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Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinlerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında, kantinlerde satılan ürünlerin üretim ve son kullanma tarihleri, satışa sunulması yasak olan ürünler, fiyat listeleri, hijyen ve ruhsat şartları titizlikle incelendi.

Okulların tatile girmesi üzerine Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, özellikle kantinlerde satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, üretim bilgileri ve satışa sunulması yasak olan gıda ürünleri büyük bir titizlikle kontrol edildi. Ekipler ayrıca, okul kantinlerinin ruhsat şartlarına uygunluğu ve satılan ürünlerin, belirlenen fiyat tarifesine uygun olup olmadığı denetlendi. Turgutlu Belediyesi zabıta ekipleri, ürünlerin sağlık ve güvenlik açısından uygunluğunu değerlendirerek, herhangi bir uygunsuz durumla karşılaşılması halinde derhal işlem yapıldığını bildirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okul kantinlerinde denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve halk sağlığını koruma adına çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini açıkladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Turgutlu'da Okul Kantinlerine Kapsamlı Denetim - Son Dakika

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