Turgutlu\'da trafik kazası: Baba ve kızı yaralandı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen tır hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araçta bulunan baba ve kızı yaralandı.

Kaza bugün sabah saatlerinde Turgutlu Ankara yolu E-96 karayolunda meydana geldi. Bölgede bulunan kavşaktan Turgutlu yönüne dönmek isteyen Celal S. idaresindeki 35 RF 695 plakalı hafif ticari araca, İzmir'den Ankara istikametine seyir halinde olan Ramazan D. yönetimindeki 45 HH 345 plakalı tır ile çarptı. Tırın çarpmasıyla sürüklenen hafif ticari araçta bulunan baba ve kızı yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Celal S. (59) ve araçta bulunan kızı Büşra S. (29) yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan ve hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilen yaralılar sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA