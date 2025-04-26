Turgutlu\'da Yangın Paniği: Çocuklar Tahliye Edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden olurken evde mahsur kalan çocuklar Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yangın merdiveniyle tahliye edildi.

Yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 4. katında çıktı. Evden dumanların yükselmesi sonrası vatandaşların durumu haber etmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ve çocuklar yangın merdiveniyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerinde bulunan acil sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yangının çıktığı sırada vatandaşların uyuduğu bu nedenle yangının çıkış sebebi ile ilgili detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA