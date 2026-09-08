Türk devletleriyle güvenlik iş birliği için Bakan Çiftçi, Kazakistan'da temaslarda bulunacak. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk devletleriyle güvenlik iş birliği için Bakan Çiftçi, Kazakistan'da temaslarda bulunacak.

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri arasındaki güvenlik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kazakistan'da ziyaretlerde bulunacak. Görüşmelerde suçluların iadesi, organize suç, terör, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadele başlıkları ele alınacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri arasındaki güvenlik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kazakistan'da ziyaretlerde bulunacak. Görüşmelerde Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan arasında suçluların iadesi, organize suç, terör, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadele başlıklar ele alınacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri arasındaki güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla Kazakistan'da temaslarda bulunacak. Bakan Çiftçi'nin Kazakistan programında, başta suçluların iadesi olmak üzere organize suç örgütleri, terör örgütleri, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadele konuları ön plana çıkacak. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında geliştirilen iş birliğinin güvenlik alanında da daha ileri bir noktaya taşınmasının hedeflendiği temaslarda Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan arasında ortak mücadele başlıkları ele alınacak. Türkiye'nin güvenlik alanındaki talep ve beklentileri Türk devletleriyle paylaşılırken, diğer ülkelerin Türkiye'den beklenti ve talepleri de değerlendirilecek. Dini istismar eden DAEŞ terör örgütü ve FETÖ ile mücadele ortak iş birliği değerlendirilecek.

Kazakistan'la ikili görüşme

Bakan Çiftçi, Kazakistan ziyareti çerçevesinde Kazakistan tarafıyla ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin yanı sıra suçluların iadesi, sınır aşan organize suç yapılanmaları, terör örgütleriyle mücadele, düzensiz göç ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı atılabilecek ortak adımlar değerlendirilecek. Dini istismar eden DAEŞ terör örgütü ile mücadele çerçevesinde iş birliği ve FETÖ ile mücadele ortak iş birliği değerlendirilecek. Türkiye ile Kazakistan arasındaki mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesinin ele alınacağı görüşmede, iki ülkenin güvenlik alanındaki karşılıklı talep ve beklentileri de masaya yatırılacak.

Türk devletleriyle ortak güvenlik gündemi

Bakan Çiftçi, Kazakistan temasları çerçevesinde Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde Türk Devletleri arasındaki güvenlik iş birliğinin geliştirilmesi ve sınır aşan suçlara karşı ortak mücadele kapasitesinin artırılması üzerinde durulacak. Beş ülkenin gündeminde suçluların iadesinden organize suç örgütleriyle mücadeleye, terör örgütlerinden düzensiz göçe ve uyuşturucu kaçakçılığına kadar geniş bir güvenlik başlığı yer alacak. Türkiye'nin bu alanlardaki talep ve beklentileri muhataplarına aktarılırken, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın görüş ve talepleri de dinlenecek.

Türk dünyasında güvenlik iş birliği güçlenecek

Türkiye, Türk Devletleriyle sahip olduğu güçlü bağları güvenlik alanında da daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Kazakistan temaslarıyla birlikte organize suç, terör, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadelede ülkeler arasındaki koordinasyonun artırılması ve suçluların ülkeler arasında hareket alanının daraltılması hedefleniyor. Bakan Çiftçi'nin temaslarında, Türk Devletlerinin karşılıklı talep ve beklentilerinin doğrudan paylaşılmasıyla güvenlik alanındaki iş birliğinin daha etkin hale getirilmesine yönelik mesajlar verilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Dış Politika, Kazakistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türk devletleriyle güvenlik iş birliği için Bakan Çiftçi, Kazakistan'da temaslarda bulunacak. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı
Rusya’dan Almanya’ya misilleme St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor Rusya’dan Almanya’ya misilleme! St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor
Iğdır FK durdurulamıyor 906’da yiyip, 908’de attıkları golle İstanbul’da da kazandılar Iğdır FK durdurulamıyor! 90+6'da yiyip, 90+8'de attıkları golle İstanbul'da da kazandılar
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı
Lübnan’da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu Lübnan'da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu
Kişisel veri soruşturmasında yeni gelişme: 27 avukat hakkında adli kontrol kararı Kişisel veri soruşturmasında yeni gelişme: 27 avukat hakkında adli kontrol kararı

16:08
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik
Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik
15:50
12 ülkeden İsrail’e ortak yaptırım kararı
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı
15:30
Makas açılıyor Son seçim anketinde büyük sürpriz
Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz
15:17
Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
15:04
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
14:08
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti’nin adayı kazandı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 16:17:01. #7.12#
SON DAKİKA: Türk devletleriyle güvenlik iş birliği için Bakan Çiftçi, Kazakistan'da temaslarda bulunacak. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement