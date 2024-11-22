Türk dizilerinde korkunç tablo:14 dizi incelemeye alındı - Son Dakika
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Türk dizilerinde korkunç tablo:14 dizi incelemeye alındı

Türk dizilerinde korkunç tablo:14 dizi incelemeye alındı

Türk dizilerindeki kadına yönelik şiddet sahneleri araştırmaya konu oldu. KADEM tarafından yürütülen araştırma sonuçları, dizilerde kadına şiddete yönelik çarpıcı istatistikler ortaya koydu. Araştırma, 2023-2024 yayın sezonunda televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan en popüler 14 diziyi ele aldı. Toplamda 3 bin 13 kadına yönelik şiddet sahnesi tespit edildi. Bölüm başına düşen kadına yönelik şiddet sahnesi en fazla olan dizi 'Kızıl Goncalar' oldu.

22.11.2024 11:59
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Türk dizileri, 170'ten fazla ülkeye ihracıyla küresel başarısını sürdürse de arka planda tartışmaya açık bir gerçekliğe sahip. Özellikle, şiddetin yaygın biçimde işlenmesi ve olumsuz alt metinlerle toplumsal etkiler yaratması dikkat çekiyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bu kapsamda, "Medyada Kadına Yönelik Şiddet ve İzleyici Farkındalığı: Yerli Diziler Üzerine İnceleme" başlıklı bir araştırma, 2023-2024 yayın sezonunda televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan en popüler 14 diziyi masaya yatırdı.

KADEM tarafından yürütülen ve Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanan araştırma, bu dizilerde toplam 3 bin 13 kadına yönelik şiddet sahnesi tespit edildiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, bir bölümde dijital platform dizilerinde ortalama yedi, televizyon dizilerinde ise ortalama dokuz şiddet sahnesi yer aldı.

Türk dizilerinde kadına yönelik şiddet araştırıldı: En fazla şiddet sahnesi 'Kızıl Goncalar'da

İLK SIRADA 'KIZIL GONCALAR'

Araştırmada, TV dizileri arasında kadına yönelik şiddetin en yoğun işlendiği yapım, bölüm başına 21 şiddet sahnesiyle "Kızıl Goncalar" oldu. Bu diziyi, 20 sahneyle "İnci Taneleri" ve 17 sahneyle "Yalı Çapkını" izledi. İncelenen şiddet sahneleri türlerine göre sınıflandırıldığında, %51 ile psikolojik şiddet en yaygın görülen tür olarak öne çıktı.

Afra Saraçoğlu, Kızıl Goncalar, İnci Taneleri, Yalı Çapkını, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Kadın, Dizi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Türk dizilerinde korkunç tablo:14 dizi incelemeye alındı - Son Dakika

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