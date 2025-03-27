Türk Doktora Öğrencisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Türk Doktora Öğrencisi Gözaltına Alındı

Rümeysa Öztürk, Boston'da gözaltına alındı; Türkiye Büyükelçiliği durumu takip ediyor.

27.03.2025 11:55
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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Boston kentinde gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiği ve ABD'li makamlarla temasa geçildiği belirtildi.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta yerel saatle 17.15 sıralarında Boston kentinde evinin yakınlarında ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alındı. Fulbright bursu alan ve doktora eğitiminin son yılında olduğu öğrenilen Öztürk, arkadaşlarıyla iftara gitmek için evinden çıktığı sırada ajanlar tarafından durduruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Öztürk'ün telefonla konuşurken tek başına yürüdüğü ve etrafının bir anda 6 sivil ICE görevlisi tarafından sarıldığı görülüyor. Ne olduğunu anlayama çalışan Öztürk itirazlarına rağmen yaklaşık 2 dakika sonra kelepçelenerek SUV bir araca bindiriliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin destekçisi Öztürk'ün "Hamas'ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu" iddia edildi. İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir sözcü Öztürk'ün Louisiana eyaletindeki ICE İşlem Merkezi'ne transfer edildiğini söyledi.

Öztürk, Mart 2024'te üniversite gazetesine yazılan ortak bir makalede okulun Filistin destekçisi harekete yönelik tutumunu eleştirmişti. Üniversite'nin "Filistin soykırımını kabul etmesi" istenen yazıda, okul yönetiminin İsrail ile bağlantılarını kesmesi talep edilmişti.

Öztürk'ün Avukatı Masha Khanbabai yaptığı açıklamada, "Filistin'deki vahşet hakkında konuşan uluslararası öğrenciler ve aktivistlerle ilgili diğer tüm göçmen davaları gibi hükümet sert suçlamalar savuruyor ancak hiçbir kanıt sunmuyor. Rümeysa'nın derhal serbest bırakılmasını umuyoruz" dedi.

"Vizesi sonlandırıldı"

Tufts Üniversitesi yetkilileri, okulun Öztürk'ün gözaltına alınmasıyla ilgili önceden bilgi sahibi olmadığını açıkladı. Tufts Başkanı Sunil Kumar yaptığı yazılı bir açıklamada, üniversitenin gözaltına alınmadan önce federal yetkililerle hiçbir bilgi paylaşmadığını ifade ederek, "Bize verilen bilgiye göre öğrencinin vizesi sonlandırıldı. Bu bilginin doğru olup olmadığını teyit etmeye çalışıyoruz" dedi.

Öztürk'ün gözaltına alınma görüntülerinin rahatsız edici olduğunu belirten Kumar, "Bu durumun onun, yakınlarının ve Tufts'taki daha geniş topluluğun, özellikle de bu olaylar karşısında kendilerini savunmasız veya huzursuz hissedebilecek uluslararası öğrencilerimiz, personelimiz ve öğretim görevlilerimiz için ne kadar korkutucu ve üzücü olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Büyükelçilikten açıklama"

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, Öztürk'ün ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiği kaydedildi. Açıklamada, " ABD Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ve diğer yetkili birimler nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Vatandaşımızın haklarının korunması için gerekli konsolosluk hizmetlerinin ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çaba gösterilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - BOSTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Türk Doktora Öğrencisi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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