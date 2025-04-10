Türk Polis Teşkilatı\'nın 180. Yıldönümü Çorlu\'da Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşu'nun 180. yıldönümü dolayısıyla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kutlama programı düzenlendi.

Çorlu Atatürk Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen kutlama programına Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Bülent Vatansever, Kamu Yararın Çalışan (KYÇ) Türkiye Polis Emeklileri Derneği Çorlu Şubesi Başkanı Dursunbey Çebi, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, aileleri ve vatandaşlar katıldılar.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Polis Emeklileri Derneği Çorlu Şubesine ait çelenklerin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşu'nun 180. yıldönümü dolayısıyla Çorlu'da düzenlenen kutlama programı günün anısına hatıra fotoğraflarının çektirilmesi ile sona erdi. - TEKİRDAĞ