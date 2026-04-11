Manyas'ta polis haftası kapsamında pasta kesildi - Son Dakika
Manyas'ta polis haftası kapsamında pasta kesildi

Manyas\'ta polis haftası kapsamında pasta kesildi
11.04.2026 08:37  Güncelleme: 08:38
Manyas İlçe Emniyet Amirliği'nde düzenlenen programda, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesildi. Programda ilçe protokolü ve emniyet personeli bir araya geldi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Manyas İlçe Emniyet Amirliğinde düzenlenen programda pasta kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Manyas İlçe Emniyet Amirliğinde düzenlenen programa ilçe protokolü katıldı. Programa Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram ve eşi Burcu Bayram, Belediye Başkan Vekili Şeref Özel, Cumhuriyet savcıları Hakan Aydoğan ve Muhammet Burak İş, kurum amirleri, emniyet personeli ve polis eşleri katıldı.

Programda protokol üyelerini Manyas İlçe Emniyet Amiri Furkan Işık karşıladı. Emniyet mensuplarının gününü kutlayan Kaymakam Mustafa Salih Bayram, polislik mesleğinin fedakarlık gerektirdiğini belirtti.

Kaymakam Bayram, "Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz görev yapan emniyet mensuplarımızın günlerini kutluyorum. Bu zorlu görevi yerine getiren polislerimizin eşleri de en az onlar kadar bu mesleğin zorluklarını yaşıyor. Bugün aramızda onları da görmek istedik" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, 181. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kutlama pastasını birlikte kesti. Program, emniyet amirliği bahçesinde düzenlenen kokteyl ile sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manyas'ta polis haftası kapsamında pasta kesildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Manyas'ta polis haftası kapsamında pasta kesildi - Son Dakika
Advertisement
