Manyas\'ta polis haftası kapsamında pasta kesildi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Manyas İlçe Emniyet Amirliğinde düzenlenen programda pasta kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Manyas İlçe Emniyet Amirliğinde düzenlenen programa ilçe protokolü katıldı. Programa Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram ve eşi Burcu Bayram, Belediye Başkan Vekili Şeref Özel, Cumhuriyet savcıları Hakan Aydoğan ve Muhammet Burak İş, kurum amirleri, emniyet personeli ve polis eşleri katıldı.

Programda protokol üyelerini Manyas İlçe Emniyet Amiri Furkan Işık karşıladı. Emniyet mensuplarının gününü kutlayan Kaymakam Mustafa Salih Bayram, polislik mesleğinin fedakarlık gerektirdiğini belirtti.

Kaymakam Bayram, "Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz görev yapan emniyet mensuplarımızın günlerini kutluyorum. Bu zorlu görevi yerine getiren polislerimizin eşleri de en az onlar kadar bu mesleğin zorluklarını yaşıyor. Bugün aramızda onları da görmek istedik" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, 181. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kutlama pastasını birlikte kesti. Program, emniyet amirliği bahçesinde düzenlenen kokteyl ile sona erdi. - BALIKESİR