Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla tanınan, özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı 'Postacı' filminde Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı 'Latif' karakterinin eşi 'Petra' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Gülümser Gülhan, vefat etti.
Kendisi gibi oyuncu eşi Ahmet Gülhan acı haberi paylaştı. Ahmet Gülhan paylaşımında, "Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur" ifadelerine yer verdi. Hatice Gülümser Gülhan, 16 Mart Pazar günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Hamid-i Evvel Camii'nde Hatice Gülümser Gülhan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Ahmet Gülhan taziyeleri kabul etti. Cenazeye Ahmet Gülhan'ın dostu Şevket Altuğ da katıldı.
İşte Şevket Altuğ'un son hali...
Son Dakika › 3.Sayfa › Şevket Altuğ cenazede ortaya çıktı! Kim der ki 82 yaşında - Son Dakika
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