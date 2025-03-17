Şevket Altuğ cenazede ortaya çıktı! Kim der ki 82 yaşında

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla tanınan, özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı 'Postacı' filminde Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı 'Latif' karakterinin eşi 'Petra' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Gülümser Gülhan, vefat etti.

"YARIM ASIRLIK EŞİMİ KAYBETTİM"

Kendisi gibi oyuncu eşi Ahmet Gülhan acı haberi paylaştı. Ahmet Gülhan paylaşımında, "Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur" ifadelerine yer verdi. Hatice Gülümser Gülhan, 16 Mart Pazar günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEVKET ALTUĞ DA CENAZEYE KATILDI

Hamid-i Evvel Camii'nde Hatice Gülümser Gülhan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Ahmet Gülhan taziyeleri kabul etti. Cenazeye Ahmet Gülhan'ın dostu Şevket Altuğ da katıldı.

İşte Şevket Altuğ'un son hali...