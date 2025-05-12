''Türkiye'de kadın olmak'' notuyla video paylaştı! İşte 14 saniyede yaşananlar - Son Dakika
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3.Sayfa

''Türkiye'de kadın olmak'' notuyla video paylaştı! İşte 14 saniyede yaşananlar

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Sokakta yürürken tacize uğradığı anları ''Türkiye'de kadın olmak'' notuyla paylaşan kadının videosu kısa sürede viral oldu. Kimi sürücüler kadına korna çalarken bazıları da araçlarını yaklaştırarak rahatsız edici bakışlarla tacizde bulundu.

12.05.2025 16:04
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Sosyal medyada " Türkiye'de kadın olmak" notuyla paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu. Sokakta yürürken kendi deneyimini kayda alan bir kadının videosunda, bazı sürücülerin korna çalarak tacizde bulunduğu, bazılarının ise araçlarını kadına kadar yaklaştırıp rahatsız edici bakışlarla takip ettiği görüldü.

TEPKİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kullanıcılar arasında görüş ayrılığı oluştu. Bir kesim, "Ülkenin sapıklık seviyesi ortada" diyerek kadına destek verirken, başka bir kesim ise kadının sokakta "sahilde gezer gibi" dolaştığını iddia ederek eleştiride bulundu.

\'\'Türkiye\'de kadın olmak\'\' notuyla video paylaştı! İşte 14 saniyede yaşananlar

Türkiye, 3-sayfa, Yaşam, Kadın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ''Türkiye'de kadın olmak'' notuyla video paylaştı! İşte 14 saniyede yaşananlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • netlog321:
    edebiyle yürüyene kimse bulaşmaz.. 154 20 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Gaşınıyo 148 24 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Kurgulanmış bçr video. Buna inanan bir sürü,,, çıkar şimdi. 149 19 Yanıtla
  • 151845:
    kaldırım kadını 106 24 Yanıtla
  • mst blr:
    Gancik kuyruk sallıyor tabi bakarlar 107 20 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ver kurtul 59 21 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    o memelere bende korna çalarım esc falan sanmislar sorun yok 54 11 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Dünyanın her yerinde aynı şey başına gelir ! 50 6 Yanıtla
  • sofican fishing:
    kadın olmak ıle don sutyen ıle gezmek arasındakı farkı anlatmamıssınız ama 47 5 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    MEMLEKETİN İÇİNE ETİLER 36 9 Yanıtla
  • Bilal Çakmak:
    Türkiye’de kaşar olmak olacaktı başlığı ! yanlış haber 38 6 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Teshircilik yapip birde guluyor marifetmis gibi kameraya alip yaziklar olsun alin size laik sistemin getirdikleri.. 32 8 Yanıtla
  • 6490203:
    zikişgendir byn 25 9 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    şimdi bunun nesi taciz millet napıyo bu......diye merak etmiş. 19 1 Yanıtla
  • 180805:
    ülkemizde bu tür video çekerek yürüyen kadına alışkın değil bu net arkadaşlar.fakat bu kadin neyi ispat etmeye çalışıyor bence can sıkıntısı doğru yürüyen insana bu yapılmaz diye düşünüyorum 5 2 Yanıtla
  • ÖZGÜR KILIÇ:
    genelleme yapmak asiri sacma'sonucta videodaki kadinin da babasi'erkek'babamda.bole desin tmm o zmn4 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: ''Türkiye'de kadın olmak'' notuyla video paylaştı! İşte 14 saniyede yaşananlar - Son Dakika
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