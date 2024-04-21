Narkoçelik-13 Operasyonunda Aydın\'da 89 Şüpheli Yakalandı

Türkiye genelinde 81 ilde uyuşturucu madde imalat ve satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-13' operasyonlarında Aydın'da 89 şüpheli yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 4 bin 289 ekip halinde 14 bin 108 personel ve 196 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 81 ilde 'Narkoçelik-13' operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 194 şüpheli yakalandı.
Aydın'da 89 şüpheli gözaltına alındı
Operasyonların Aydın ayağında ise Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 2 kilogram metamfetamin ile muhtelif miktarda kubar esrar, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 89 sokak satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. - AYDIN
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç motosiklete arkadan çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafikte yoğunluk oluştu ancak araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında ifade verdi. Denizbank Florya şube müdürü Seçil Erzan'ın, kendisine Denizbank'ta başlarındaki banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğu kurumsal bir fondan bahsettiğini kaydeden İnan, "Erzan, Denizbank şube müdürü olmasaydı bu parayı asla teslim etmezdim. Zararımın giderilmesini istiyorum. Erzan ile tüm banka yetkililerinden şikayetçiyim." dedi.
Tunceli Valiliği, Çemişgezek ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaparak, helikopterle köye jandarma ekiplerinin sevk edildiğini ve 80 hane bulunan köyde olası bir facianın önlendiğini bildirdi.
Maltepe'de pompalı tüfekle çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan 3 genç yakalandı. Gençler, ifadelerinde videoyu mizah amaçlı çektiklerini söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısları tespit ederek yakaladı. Olayda kullanılan silah ele geçirildi ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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