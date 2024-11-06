Türkiye-İran Sınırında 25 Katmanlı Güvenlik - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Türkiye-İran Sınırında 25 Katmanlı Güvenlik

Geniş Video İzle

Türkiye-İran sınırında kaçak geçişleri engelleyen 25 katmanlı güvenlik sistemi uygulandı.

06.11.2024 07:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hudut hattında 25 katmanlı güvenlik duvarı: Kaçak geçişe izin yok

Türkiye- İran sınırında tedbirler üst seviyede

TSK'nın "Teknolojik Güvenlik Duvarı", kaçak geçişlere sınır koyuyor

ANKARA - Türkiye-İran sınır hattı, Cumhuriyet tarihinin en yoğun güvenlik önlemleriyle korunuyor. 6. Tugay Komutanlığı'nın sorumluluğundaki 295 kilometrelik hattın yüzde 70'inde Modüler Beton Duvar ve hendekler yer alırken, İHA'lar, dron'lar ve sismik hareket algılayıcı sistemler ile sınırda yasa dışı geçişlere karşı 7 gün 24 saat etkin bir güvenlik sağlanıyor. ASELSAN üretimi insansız kara araçları ve 25 katmanlı güvenlik sistemiyle sınırda adeta kuş uçurtulmuyor.

Hudut hattı Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye'nin doğusunda bulunan Türkiye-İran sınır hattı, 7 gün 24 saat, en üst düzey güvenlik önlemleri ile korunuyor.

Alınan üst düzey güvenlik önlemleri ile sınır hattı; terör, kaçakçılık ve yasadışı geçişlere izin vermiyor. 6. Tugay Komutanlığı'nın kontrolünde olan 295 kilometrelik sınır hattında ise adeta kuş uçmuyor. Hattın yüzde 70'lik bölümünde Modüler Beton Duvar bulunurken duvarın aşılması halinde 4 metre genişliğinde ve 4 metre derinlikte hendekler yer alıyor.

Hudut hattı aynı zamanda elektronik sistemlerle de 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kullandığı termal kameralı dron'lar sınır hattının gözetilmesinde büyük rol oynuyor. Dron'ların yanı sıra Sismik Hareket Algılayıcı sistemler sayesinde terörist unsurlar ve yasadışı göçmenler saniye saniye takip edilebiliyor.

En modern elektronik sistemler sınır gözetiminde kullanılıyor

Yerli ve milli imkanlarla üretilen İnsansız Hava Araçları da sınır hattının üstünde aralıksız gözlem yapıyor. Bu sayede İHA'dan alınan veriler doğrultusunda kaçak geçişlerin ve teröristlerin hareket kabiliyeti sıfıra indiriliyor. Ayrıca TSK personeli; KİRPİ II, VURAN gibi zırhlı araçlarla sürekli devriye atıyor.

Güvenlik önlemleri yalnızca İHA'larla da sınırlı kalmıyor. ASELSAN tarafından üretilen insansız kara aracı ASLAN ile tedbirler en üst noktaya çıkıyor. ASLAN aracına entegre edilebilen akustik silah ile yasadışı geçiş yapmaya çalışan göçmenler, sınır hattından uzaklaştırılabiliyor.

Gündüz faaliyetlerin yanı sıra gece de faaliyetler aralıksız sürüyor. Gece görüşü özelliğine sahip kameralar ve termal kameralar sayesinde sınırda oluşan en ufak hareketlilik adım adım takip edilebiliyor. Tüm bu önlemlerin yanı sıra gözetleme kuleleri sayesinde tüm hareketler anbean TSK personeli tarafından gözlemlenebiliyor.

Sınırda 25 katmanlı sistem

Hudut güvenlik yönetim merkezinde, 25 farklı katmandan oluşan savunma sistemi mevcut. Sistemde elde edilen veriler, sınır karakolundaki emniyet yönetim merkezinde toplanarak bölük, tabur ve tugay harekat merkezleri üzerinden üst komutanlıklara eş zamanlı olarak aktarılıyor. Kolluk kuvvetlerinin de desteği ile anında müdahale sağlanabiliyor.

Hudut hattında kullanılan üst düzey güvenlik önlemleri kaçak göçmenlerin Türkiye'ye ulaşmasını neredeyse sıfıra indiriyor. Güvenlik önlemleri sayesinde 2020 yılında 62 bin 818, 2021'de 61 bin 262, 2022'de 63 bin 74, 2023'te 49 bin 49 kişinin yasa dışı geçişi engellendi. Bu yıl ise bu sayı 15 bin 422'ye düştü.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Yaşam, İran, TSK, TSK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Türkiye-İran Sınırında 25 Katmanlı Güvenlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:26 Dpnald Trump’tan bir açıklama daha: Çok iyi gidiyoruz, büyük bir başarı elde edeceğiz Dpnald Trump'tan bir açıklama daha: Çok iyi gidiyoruz, büyük bir başarı elde edeceğiz
05:03 Harris, en büyük darbeyi en güvendiği Georgia eyaletinden yedi Harris, en büyük darbeyi en güvendiği Georgia eyaletinden yedi
04:46 Sonuçları gören 2 bin 500 kişi Meksika’dan ABD sınırına doğru yola çıktı Sonuçları gören 2 bin 500 kişi Meksika'dan ABD sınırına doğru yola çıktı
04:00 Telefonda seçmenle görüştüğünü söyleyen Harris kameralara fena yakalandı Telefonda seçmenle görüştüğünü söyleyen Harris kameralara fena yakalandı
02:31 Trump önde götürüyor İşte ABD’deki seçimlerden anlık sonuçlar Trump önde götürüyor! İşte ABD'deki seçimlerden anlık sonuçlar
09:46 Siirt’ten Esenyurt’a araç almaya gelen vatandaş böyle kaza yaptı Siirt'ten Esenyurt'a araç almaya gelen vatandaş böyle kaza yaptı
09:46 Teknik direktörüyle kavga eden Marcelo’nun kalemini kırdılar Teknik direktörüyle kavga eden Marcelo'nun kalemini kırdılar
09:44 İstanbul’da tuvalette gizli kamera skandalı İstanbul'da tuvalette gizli kamera skandalı!
09:25 Mbappe’nin Real Madrid’de yaptıkları artık bardağı taşırdı Mbappe'nin Real Madrid'de yaptıkları artık bardağı taşırdı
09:25 Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı
09:17 Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı
09:14 Alex Antalyaspor’dan istifa mı ediyor Sağ kolundan açıklama var Alex Antalyaspor'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var
09:14 Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor
09:13 LGS’nin yapılacağı tarih belli oldu LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 07:34:31. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye-İran Sınırında 25 Katmanlı Güvenlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.