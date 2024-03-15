Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: Ülkeler kontrolsüz bir şekilde uzay aracı ve uydular gönderemeyecek

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Edirne'de gençlerle buluşmasında yaptığı konuşmada, "Şu an kontrolsüz vaziyette Dünya'nın yörüngesinde dolaşan uzay çöplüğüne vesile olan uzay aracı var. Bununla ilgili Birleşmiş Miletler bünyesinde bir çalışma yapılıyor. Bundan sonra artık ülkeler kontrolsüz bir şekilde ya da istedikleri gibi yörüngeye uzay aracı ve uydular gönderemeyecek"
Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, Edirne'de düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Gezeravcı, öğrencilere uzayda geçirdiği 14 günlük süreyi ve yaşadığı deneyimleri anlattı.
Öğrencilerin merak ettikleri soruları da cevaplayan Gezeravcı, uzayda nasıl yemek yedikleri, uyudukları, spor yaptıklarını ve bilimsel çalışmalar yaptıkları ile ilgili merak edilenleri ve yaşadığı süreci anlattı. Salonu tıka basa dolduran öğrenciler ise Gezeravcı'nın anlattıklarını büyük bir ilgiyle dinledi.
Gezeravcı, öğrencilere uzayla ilgili tavsiyelerde bulunarak, uzaya çok çalışarak ve azmederek ulaşılabilecek bir yer olduğunu vurguladı. Gezeravcı, dünyadan fırlatılan uzay araçları ve uyduların yine Dünyanın yörüngesinde kontrolsüz olarak bulunduğunu ve artık ülkelerin istedikleri gibi uzaya uydular göndermeyeceğini belirtti.
"Dünyanın renklerini çok güzel bir şekilde gözlemleme fırsatı buldum"
Gençlere uzay yolculuğu hakkında bilgiler veren Gezeravcı, "Dünya'dan yeryüzünde göremeyeceğiniz birçok noktada yıldırımların eş zamanlı olarak zincirleme ortaya çıktığını gördüm ve bu beni çok etkiledi. Uzayda göz ile ilgili ve göreme ile ilgili bir problem yaşamadım. Dünyanın renklerini çok güzel bir şekilde gözlemleme fırsatı buldum. Daha da güzel bir şey vardı Ay'ın renkleri. Biz Dünya'da iken bize doğru yönelebilecek yabancı maddelerden ve güneş ışınlarının faydalı olanlarını filtreleyen güzel bir atmosfer katmanımız var. Bu atmosfer bu ışınları filtrelerken ışıkları değişikliğe uğratıyor. Yeryüzünde gördüğümüz Ay görüntüsü ile uzay istasyonunda gördüğümüz görüntü çok daha berrak ve kristal tarzında bir görüntü görebiliyoruz. Bunu da fotoğraflama şansım oldu. Astronotlarda biraz kas kaybı yaşanabiliyor. Orada spor yaptığımdan dolayı ben kas kaybı yaşamadım" dedi.
"Uzay çöplüğüne dönen pek çok uzay aracı var"
Gezeravcı, "Uzayın bu şekilde bir çöplük haline gelebileceğini kimse öngörememişti. Yapılan çalışmaların ve gelişmelerin bu kadar kısa sürede bu kadar yol kat edeceğini kimse kestirememişti. Bugüne kadar uzaya gönderilen uyduların tekrar dünyaya getirilmesi ile ilgili bir zorunluluk olmadığı ve gelişen teknoloji ile her gün uzay aracı, uydu uzaya fırlatıldığı için uzay çöplüğüne dönen pek çok uzay aracı var" şeklinde konuştu.
"Birleşmiş Miletler bünyesinde bir çalışma yapılıyor"
İlk Türk astronot Gezeravcı, "Şu an kontrolsüz vaziyette Dünya'nın yörüngesinde dolaşan uzay çöplüğüne vesile olan uzay aracı var. Bununla ilgili Birleşmiş Miletler bünyesinde bir çalışma yapılıyor. Bundan sonra artık ülkeler kontrolsüz bir şekilde ya da istedikleri gibi yörüngeye uzay aracı ve uydular gönderemeyecek. Bu da önemli hususlarda bir tanesiydi" ifadelerini kullandı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: Ülkeler kontrolsüz bir şekilde uzay aracı ve uydular gönderemeyecek - Son Dakika
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 11. havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği belirtildi. ABD askerleri ve uçakları tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 35 bin 700 hazır gıda ve 31 bin 800 şişe içme suyu Kuzey Gazze'ye indirilerek sivillerin ihtiyaçları karşılandı. ABD Savunma Bakanlığı, havadan yardım indirme operasyonlarının devam edeceğini açıkladı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde çevre yolu üzerinde ölü bulunan köpekler tepkiye yol açarken, belediye konunun takip edildiğini açıkladı.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde otobüs terminalinde bir kişinin taşıdığı cam fanusta piton ele geçirildi. Piton, Doğa Koruma ve Milli Parklar Vakfıkebir Şefliği görevlilerince Ortahisar Belediyesi Trabzon Akvaryum'a teslim edildi. Kişiye ise 16 bin 644 lira ceza uygulandı.
Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu satan 3 şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri, Y.U., A.Ç. ve R.A. isimli şahısları yakalayarak 56 poşet bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirdi. Y.U. ve A.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.A. tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonda bin 36 adet sentetik ecza, 204,83 gram metamfetamin, 27 bin 11 gram esrar ve 1.40 gram bonzai ele geçirildi.
Bingöl-Karlıova karayolu Azizan köyü mevkisinde meydana gelen kazada, kar yağışından dolayı kontrolden çıkan 34 SD 1821 plakalı otobüs yan yattı. Kazada yaralanan 16 kişi, Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek N.B. isimli şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 50 gram metamfetamin ele geçirildi. N.B., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara'da Çankırı Bulvarı Akyurt istikametinde meydana gelen kazada, bir otomobil yola aniden çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan aranan D.A, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sakarya'da eşi yeni vefat eden bir kadın, kendisini son zamanlarda rahatsız eden ve evinin ihtiyaçlarını karşılaması için para vermeye çalışan bir adamı dövdü. Kameraya yansıyan o anlarda kadın, ''Benim kocam yeni öldü. Seni gebertirim adam ol. Arama diyorum sana niye arıyorsun? Şerefsiz, yaşından başından utan. Ben acımı yaşıyorum kocam yeni öldü. Arama… Bana gel para vereyim diyor sen kimsin'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?