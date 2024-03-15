Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: Ülkeler kontrolsüz bir şekilde uzay aracı ve uydular gönderemeyecek

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Edirne'de gençlerle buluşmasında yaptığı konuşmada, "Şu an kontrolsüz vaziyette Dünya'nın yörüngesinde dolaşan uzay çöplüğüne vesile olan uzay aracı var. Bununla ilgili Birleşmiş Miletler bünyesinde bir çalışma yapılıyor. Bundan sonra artık ülkeler kontrolsüz bir şekilde ya da istedikleri gibi yörüngeye uzay aracı ve uydular gönderemeyecek"

Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, Edirne'de düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Gezeravcı, öğrencilere uzayda geçirdiği 14 günlük süreyi ve yaşadığı deneyimleri anlattı.

Öğrencilerin merak ettikleri soruları da cevaplayan Gezeravcı, uzayda nasıl yemek yedikleri, uyudukları, spor yaptıklarını ve bilimsel çalışmalar yaptıkları ile ilgili merak edilenleri ve yaşadığı süreci anlattı. Salonu tıka basa dolduran öğrenciler ise Gezeravcı'nın anlattıklarını büyük bir ilgiyle dinledi.

Gezeravcı, öğrencilere uzayla ilgili tavsiyelerde bulunarak, uzaya çok çalışarak ve azmederek ulaşılabilecek bir yer olduğunu vurguladı. Gezeravcı, dünyadan fırlatılan uzay araçları ve uyduların yine Dünyanın yörüngesinde kontrolsüz olarak bulunduğunu ve artık ülkelerin istedikleri gibi uzaya uydular göndermeyeceğini belirtti.

"Dünyanın renklerini çok güzel bir şekilde gözlemleme fırsatı buldum"

Gençlere uzay yolculuğu hakkında bilgiler veren Gezeravcı, "Dünya'dan yeryüzünde göremeyeceğiniz birçok noktada yıldırımların eş zamanlı olarak zincirleme ortaya çıktığını gördüm ve bu beni çok etkiledi. Uzayda göz ile ilgili ve göreme ile ilgili bir problem yaşamadım. Dünyanın renklerini çok güzel bir şekilde gözlemleme fırsatı buldum. Daha da güzel bir şey vardı Ay'ın renkleri. Biz Dünya'da iken bize doğru yönelebilecek yabancı maddelerden ve güneş ışınlarının faydalı olanlarını filtreleyen güzel bir atmosfer katmanımız var. Bu atmosfer bu ışınları filtrelerken ışıkları değişikliğe uğratıyor. Yeryüzünde gördüğümüz Ay görüntüsü ile uzay istasyonunda gördüğümüz görüntü çok daha berrak ve kristal tarzında bir görüntü görebiliyoruz. Bunu da fotoğraflama şansım oldu. Astronotlarda biraz kas kaybı yaşanabiliyor. Orada spor yaptığımdan dolayı ben kas kaybı yaşamadım" dedi.

"Uzay çöplüğüne dönen pek çok uzay aracı var"

Gezeravcı, "Uzayın bu şekilde bir çöplük haline gelebileceğini kimse öngörememişti. Yapılan çalışmaların ve gelişmelerin bu kadar kısa sürede bu kadar yol kat edeceğini kimse kestirememişti. Bugüne kadar uzaya gönderilen uyduların tekrar dünyaya getirilmesi ile ilgili bir zorunluluk olmadığı ve gelişen teknoloji ile her gün uzay aracı, uydu uzaya fırlatıldığı için uzay çöplüğüne dönen pek çok uzay aracı var" şeklinde konuştu.

"Birleşmiş Miletler bünyesinde bir çalışma yapılıyor"

İlk Türk astronot Gezeravcı, "Şu an kontrolsüz vaziyette Dünya'nın yörüngesinde dolaşan uzay çöplüğüne vesile olan uzay aracı var. Bununla ilgili Birleşmiş Miletler bünyesinde bir çalışma yapılıyor. Bundan sonra artık ülkeler kontrolsüz bir şekilde ya da istedikleri gibi yörüngeye uzay aracı ve uydular gönderemeyecek. Bu da önemli hususlarda bir tanesiydi" ifadelerini kullandı. - EDİRNE