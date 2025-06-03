Türkiye\'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet

Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E. (46), yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğradı.

Burnu kırılan D.E. iki çocuğuyla Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Süreyya Plajı Tren İstasyonu'nda Marmaray'dan indi. O anları gazeteci Fuat Kozluklu cep telefonuyla kaydetti. Tarafların istasyonda yeniden kavga etmesi üzerine araya güvenlikçiler girerken korkan çocukları diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

YUMRUKLAMA ÖNCESİNDEKİ TARTIŞMADA KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Marmaray'ın Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda yumruklu saldırı öncesi babanın tartıştığı 18 yaşındaki genç kadın da 'hakarete maruz kaldım, ağlatıldım' gerekçesiyle Eroğlu'ndan şikayetçi oldu.

"ÖNCESİNDE OLANLARI ANLATMAK GEREKİYOR"

Marmaray'daki yumruklu kavgayı görüntüleyen gazeteci Fuat Kozluklu da, olayın öncesini anlattı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaşananları aktaran Kozluklu şu ifadelere yer verdi: "Mesele görüntülerde izlenenden ibaret değildir. Öncesinde olanları anlatmak gerekiyor. İki çocuğuyla Marmaray vagonuna sanırım Erenköy ya da Bostancı'dan binen beyefendi, kapının kenarında duran ve telefonla konuşan genç hanımefendiye, 'niye burada duruyorsun, çocuklarımla girmeye çalışıyorum, zorlandılar. Ya ayakları takılıp sıkışıp düşselerdi' diyerek çıkıştı. Genç kız 'affedersiniz' karşılığını verdi, özür diledi. Oysa vagona biniş kapısının ortasından rahatlıkla girilebiliyordu. Burnu kırılan beyefendi vagona bindikten ve kapılar kapandıktan sonra söylenmeye devam etti. Dakikalarca sürdü bu durum. Sanırım 5-6 dakika... Kapıda duran hanımefendi de ağlamaya başladı. Bunu gören yolcular adama 'yeter yahu susun, kapatın konuyu' diye uyarıda bulundu. Ne yazık ki çocuklarının elini tutan adam susmadı, söylenmeye devam etti. Olayın müştekisi durumuna düşen iki kişi de ağlayan genç kızın durumundan hareketle 'yeter artık ulan, ne bu kadar büyüttün be' gibi sözlerle adama doğru yürüdü. Ben de cep telefonumun kamerasını açıp kayda başladım. Tutuklanan kişi, çocuklu babaya Marmaray durağa yaklaştığı sırada 'çık dışarı' dedi ve yumruk atıp vagondan indi. Marmaray hareket etti. Diğer genç de söylenerek burnu kırılan adama yanaştı ve onu ittirdi. Taraflar Süreyya Plajı durağında indi."

VALİ GÜL'DEN SOSYAL MEDYA UYARISI

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmaray'da çocuklarının yanında yumruklu saldırıya uğrayan Deniz Eroğlu olayı hakkında açıklama yaptı. Vali Gül, saldırganın kimlik ve adres bilgilerinin ifşa olması hakkında "Suç işleyene cezayı devlet verir. Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır. Devlet sosyal medyadan yönetilmez" dedi.

Vali Gül, paylaşımında şunları kaydetti: "Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek, kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukuki ve vicdani sorumluluk doğurur. Suç işleyene cezayı devlet verir. Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır. Devlet sosyal medyadan yönetilmez. Güvenlik, adalet ve kamu düzeni, kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar eliyle sağlanır. Toplumsal huzuru korumak hepimizin ortak görevidir. Sağduyu, sorumluluk ve hukuk devleti bilinciyle hareket etmek zorundayız."