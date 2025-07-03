Türkmenler, Kerkük'te Protestolarını Sürdürüyor

Irak'ın Kerkük iline bağlı Altunköprü nahiyesinde, yerel yönetimde temsil edilmedikleri gerekçesiyle protestolara devam eden Türkmenler, Kerkük- Erbil karayolunu trafiğe kapattı.

Irak'ın Kerkük iline bağlı Altunköprü nahiyesinde Türkmenlerin protestosu sürüyor. Göstericiler, Altunköprü'ye yeni atanan belediye müdürünün nahiye halkından olmaması ve idari makamlarda yaklaşık 2 yıldır Türkmenlere yer verilmemesi üzerine başlayan protestolarda Talepleri karşılanıncaya kadar çadırlarda oturma eylemi gerçekleştireceklerini belirtti. Protestocular, bugün bir kez daha Kerkük-Erbil karayolunu trafiğe kapattı. Polis, göstericilere müdahalede bulundu.

"Türkmenler, bu atamayı kabul etmedikleri için protesto başlattı"

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Altunköprü Sorumlusu Zeki İbrahim yaptığı açıklamada, Türkmenlerin talepleri karşılanana dek protestolarını sürdüreceklerini ifade etti. İbrahim, nahiyeye Türkmen temsilcilerin görüşü alınmadan yeni bir Belediye Müdürü atanmasının olayların fitilini ateşlediğini belirerek, "Türkmenler, bu atamayı kabul etmedikleri için protesto başlattı. Kerkük-Erbil yolunu kapattıktan sonra belediye binasını basarak tabelayı indirdiler. Ardından gençlerimiz bina önünde çadır kurarak oturma eylemine geçti" dedi.

"Altunköprü'de üç önemli görevin tamamı Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin elinde"

Türkmenlerin, nahiyedeki üç ana makamdan birinde söz sahibi olmayı talep ettiğini vurgulayan İbrahim, "Altunköprü'de üç önemli görev var: Belediye Müdürü, Nahiye Müdürü ve Polis Müdürü. Bunların tamamı Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin elinde. Ayrıca belediyeye bağlı 12 şubenin hiçbirinde Türkmen bulunmuyor. Biz en azından bu görevlerden birine talip olduğumuzu ilettik" diye konuştu.

"Taleplerimiz tam olarak karşılanıncaya kadar direnişimiz sürecek"

Protestoların üçüncü gününde Kerkük İl Meclisi'nden bir heyetin bölgeye gönderildiğini aktaran İbrahim, İl Meclisi Türkmen Üyesi Ahmet Remzi'nin, talepler doğrultusunda Polis Müdürü yardımcılığı, Nahiye Müdür yardımcılığı ve Belediye Müdür yardımcılığı pozisyonlarının Türkmenlere verileceğini söylediğini belirtti. İbrahim, "Biz eylemimizi sonlandırmıyoruz. Taleplerimiz tam olarak karşılanıncaya kadar direnişimiz sürecek" ifadelerini kullandı. - KERKÜK