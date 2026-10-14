Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı Erkan Yağcı da gözaltında - Son Dakika
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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı Erkan Yağcı da gözaltında

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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı Erkan Yağcı da gözaltında
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Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Halk TV'nin eski yöneticilerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun yurt dışında olduğu belirlenirken, Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere el konularak TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturmada gözaltına alınan isimler ve kayyum kararının ayrıntıları da ortaya çıktı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada MASAK verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosyadaki diğer bilgi ve belgeler incelendi. Soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ünlü iş insanı Erkan Yağcı da gözaltında
Erkan Yağcı

TÜROFED BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı'nın yanı sıra Armağan Küçük, Harika Akkaya, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak ve Süleyman Özen gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Halk TV'nin eski yönetim kurulu başkan vekili Armağan Küçük ile eski yönetim kurulu üyesi Mediha Burumoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.

MAHİROĞLU YURT DIŞINDA

Soruşturma kapsamında Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul'un yurt dışında olduğu belirlendi. Fatih Yadoğlu'nun firari olduğu, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un ise başka bir suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu kaydedildi.

MAHİROĞLU'NUN TÜM ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI

Öte yandan Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu belirlenen şirketlere sulh ceza hakimliği kararıyla el konularak TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Cafer Mahiroğluİstanbul3. SayfaGözaltıGüncelSuçSon Dakika

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