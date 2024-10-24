Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine biri kadın 2 PKK'lı terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1'i taksi şoförü, 4'ü TUSAŞ personeli 5 vatandaş şehit olmuştu. Şehit güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın Keçiören ilçesinde bulunan baba ocağına Türk bayrağı asılarak, evin önüne taziye çadırı kuruldu. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › TUSAŞ şehidinin baba ocağına Türk bayrağı asıldı - Son Dakika
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