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TUSAŞ şehidinin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı

ANKARA - TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine biri kadın biri erkek 2 terörist tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında 1'i taksi şoförü 4'ü TUSAŞ personeli toplamda 5 vatandaş şehit oldu. O şehitlerden biri olan Güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın Keçiören ilçesinde bulunan baba ocağına Türk Bayrağı asıldı ve taziye çadırı kuruldu.