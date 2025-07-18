Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp\'tan karar

Adli Tıp, tutuklu bulunan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin hazırladığı rapordatüm sağlık kontrollerinin ve tetkiklerinin yeniden yapılması gerektiğini belirtti.

Lenfoma şüphesiyle ameliyat olan tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a ilişkin Adli Tıp Kurumu, kararını verdi.

YENİDEN TETKİK KARARI

Kurum, Çalık hakkında tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde karar verdi. GelişmeyiÇalık'ın avukatı Melih Koçhan duyurdu.

AVUKATINDAN KARARA TEPKİ

Koçhan duruma "Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu kararı, tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde sonuçlanmıştır. Bu karar ne vicdani ne de insanidir. Takdir kamuoyunun ve yüce milletimizindir!" diyerek tepki gösterdi.