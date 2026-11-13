Tutuklu Ömer Sarıgül, aklama soruşturmasında ek ifade için adliyeye çıkarılacak

Tutuklu Ömer Sarıgül, aklama soruşturmasında ek ifade için adliyeye çıkarılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aklama soruşturmasında tutuklu Ömer Sarıgül'ün, ek ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na getirileceği öğrenildi. Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada 19 Ekim'de tutuklanan Ömer Sarıgül'ün ağabeyi Emir Sarıgül, etkin pişmanlıkla ek ifade verip adli kontrolle tahliye edilmişti.
Sarıgül soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ömer Sarıgül'ün, İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek ek ifade vereceği öğrenildi.
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında 19 Ekim'de tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, ilerleyen günlerde İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek ek ifade verecek. Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ek ifade veren ağabeyi Emir Sarıgül, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?