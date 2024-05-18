Tuz yüklü tır alev topuna döndü - Son Dakika
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Tuz yüklü tır alev topuna döndü

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Çankırı'da kontrolden çıkarak devrilen tuz yüklü tır, alev alev yandı. Kaza sonrası tır, motor bölümünden alev aldı ve kısa sürede büyüyen alevler tırı tamamen kapladı. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

18.05.2024 00:49
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Tuz yüklü tır alev topuna döndü

ÇANKIRI - Çankırı'da kontrolden çıkarak devrilen tuz yüklü tır, alev alev yandı.

Olay, Korgun- Kurşunlu Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurşunlu yönüne gitmekte olan 80 LL 066 plakalı tuz yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası tır, motor bölümünden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, tırı tamamen kapladı. Çevredeki vatandaşların durumu112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzere olay yerine, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken tamamen yanan tırda ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Tuz yüklü tır alev topuna döndü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tuz yüklü tır alev topuna döndü - Son Dakika

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