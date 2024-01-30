 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tuzla'da 2 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzla'da 2 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Tuzla'da bulunan 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, yanındaki 3 katlı binanın dış cephesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Tuzla\'da 2 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı
30.01.2024 - 00:17,  Güncelleme: 00:28
Abone Ol

Tuzla'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İtfaiye sokağa giremeyince vatandaş yangını hortumla söndürmeye çalıştı İSTANBUL - Tuzla'da 2 katlı binanın çatısında başlayan yangın, yanında bulunan 3 katlı binanın dış cephesine sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 22.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Yazgülü Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatı katında başlayan yangın hemen bitişiğinde bulunan 3 katlı binanın dış cephesine sıçradı. Çıkış sebebi bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Çatının alev alev yandığını gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çatının kullanılamaz hale geldiği yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. İtfaiyenin sokağa girmekte zorluk yaşamasından ötürü, bir vatandaş yangını hortumla söndürmeye çalıştı.

Çatı katının yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Tuzla, İtfaiye, Güvenlik, Acil Durum, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tuzla'da 2 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sırıladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 00:51:22. #1.11#
SON DAKİKA: Tuzla'da 2 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement