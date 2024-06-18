Tuzla'da Fabrikada Çıkan Yangın Rüzgarın Etkisiyle Ağaçlık Alana Sıçradı - Son Dakika
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Tuzla'da Fabrikada Çıkan Yangın Rüzgarın Etkisiyle Ağaçlık Alana Sıçradı

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir otomotiv fabrikasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. Yangın TOMA'nın müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Dron kamerasına yansıyan anlarda, itfaiye ekipleri alevlerin ormanlık alana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

18.06.2024 14:32
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Tuzla'da fabrikada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. Yangın TOMA'nın müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. O anlar dron kamerasına yansırken, itfaiye ekiplerinin alevlerin ormanlık alana sıçramaması için müdahalesi sürüyor.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir otomotiv fabrikasında saat 13.00 sıralarında çıkan yangına itfaiye ve AFAD ekipleri ile TOMA'nın müdahalesi sürüyor. Yangından çıkan kıvılcımlar, rüzgarın etkisiyle fabrikanın yakınında bulunan ağaçlık alana sıçradı. Ağaçlık alanda çıkan yangın TOMA'nın müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. O anlar dron ile havadan görüntülendi. Ekiplerin, fabrikadaki yangını söndürmek ve alevlerin ormana sıçramasını önlemek için çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tuzla'da Fabrikada Çıkan Yangın Rüzgarın Etkisiyle Ağaçlık Alana Sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da Fabrikada Çıkan Yangın Rüzgarın Etkisiyle Ağaçlık Alana Sıçradı - Son Dakika
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