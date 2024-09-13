Tuzla'da Gıda Yüklü Kamyon Yandı

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Tuzla'da market ürünleri yüklü kamyon alev alev yandı

İSTANBUL - Tuzla'da park halindeki gıda yüklü kamyon alev alev yandı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken kamyon kullanılamaz hale geldi. Aracın alevlere teslim olduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Tuzla İçmeler Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, park halinde olan gıda yüklü kamyonunun motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Çevredeki vatandaşların miktarı üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlem alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Yangında Can kaybede yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. Aracın alevlere teslim olduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.