Tuzla'da park halindeki araç alev alev yandı
İSTANBUL - Tuzla'da otoparkta park halinde bulunan araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 20.30 sularında, Tuzla Aydıntepe Beydağı Caddesi, Evora Evleri B Blok otoparkında park halinde bulunan 41 APH 968 plakalı Opel marka araçta çıktı. Sebebi bilinmeyen bir şekilde çıkan yangında otomobil alevlere teslim oldu.
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Tedbir amaçlı polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek yangının diğer araçlara sirayet etmesini engelledi. Polis ekipleri ise olayda güvenlik tedbirlerini uyguladı. Yangının söndürülmesinin ardından, önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tuzla'da park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika
Rize'de komşular arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken 7 kişi de gözaltına alındı. Olay, Mermerdelen Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasındaki tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis ekipleri müdahale ederek olayı kontrol altına aldı. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırılırken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Tahkikat devam ediyor.
Rize'de yaşanan bir kavgada 3 kişi silahla yaralandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, olaya karışan 7 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İki taraf arasında husumet bulunduğu ve tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğü ifade edildi. Polis ekipleri tarafından müdahale edilerek olay kontrol altına alındı.
Rize'de komşular arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken 7 kişi de gözaltına alındı. Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Tarafların sözlü tartışması giderek büyüyerek kavgaya döndü. Polis ekipleri müdahale ederek olayı kontrol altına aldı. Yaralanan şahıslar hastaneye kaldırılırken, 7 şahıs gözaltına alındı. Tahkikat devam ediyor.
Tuzla Aydıntepe Beydağı Caddesi'nde bulunan Evora Evleri B Blok otoparkında park halinde bulunan bir Opel araç, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek diğer araçlara sıçramasını engelledi. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?