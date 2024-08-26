Tuzla'da Polyester Malzeme Üretimi Yapan İş Yeri Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Tuzla'da Polyester Malzeme Üretimi Yapan İş Yeri Alev Alev Yandı

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bulunan bir polyester malzeme üretimi yapan iş yerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

26.08.2024 20:35
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Tuzla'da polyester malzeme üretimi yapan iş yeri alev alev yandı.

Yangın, Tuzla Aydınlı Mahallesi Şeker Sokak üzerinde bulunan, polyester malzeme üretimi yapan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, polyester malzeme üretimi yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangının, polyester malzemelere sirayet etmesi sonucu yangın büyüdü. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlem alırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erinin tedavisi olay yerinde bulunan ambulansta yapıldı. Yanan iş yeri kullanılamaz hale gelirken, emniyet ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tuzla'da Polyester Malzeme Üretimi Yapan İş Yeri Alev Alev Yandı - Son Dakika

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