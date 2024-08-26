3.Sayfa

FETÖ\'cü Hakan\'ın yeni gelir kapısı! Siz siz olun, bu tuzağa düşmeyin

Tuzla'da valeler ve araç sürücüsü arasında tekmeli sopalı kavga kamerada

İSTANBUL - Tuzla'da bir otomobil sürücüsü ve bir mekanın valeleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma tekmeli ve sopalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir mekanın valeleri ve bir otomobil sürücüsünün tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların ve tekmelerin yanında sopaların da kullanıldığı kavgada bir kişinin yere düştüğü ve tekmelendiği kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.