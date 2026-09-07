Tuzla OSB'de doktor bıçaklandı, şüpheli sahilde intihara teşebbüs etti - Son Dakika
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Tuzla OSB'de doktor bıçaklandı, şüpheli sahilde intihara teşebbüs etti

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Tuzla Anadolu OSB'de iş sağlığı doktoru B.A., psikolojik rahatsızlığı bulunan eski çalışan S.A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan doktor hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüpheli sahilde bileklerini keserek intihara teşebbüs etti ve gözaltına alındı.

Tuzla'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde iş sağlığı doktoru olarak görev yapan B.A., kurumun eski çalışanı olduğu öğrenilen ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen S.A. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan doktor hastanede tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli sahilde bileklerini keserek intihara teşebbüs etti.

Olay, 7 Eylül saat 09.00 sıralarında Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aynı OSB'de çalıştığı öğrenilen S.A., iş sağlığı doktoru B.A.'nın bulunduğu alana geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından şüpheli S.A., yanında getirdiği bıçakla doktor B.A.'ya saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan B.A. ağır yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı doktor, ambulansla hastaneye kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. Doktorun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saldırganın kimliği kısa sürede tespit edildi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirlenen şüpheli S.A.'yı yakalamak için geniş çaplı arama başlatan polis, şahsın sahil bölgesinde olduğunu belirledi. Sahile giden ekipler, zanlının intihara teşebbüs ettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen suç aleti bıçak ise zanlının üzerinde ele geçirildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Tuzla, OSB, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla OSB'de doktor bıçaklandı, şüpheli sahilde intihara teşebbüs etti - Son Dakika

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