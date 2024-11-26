Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi - Son Dakika
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Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi

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United Airlines'ın Austin-Los Angeles seferinde bir yolcu, uçak koltuğuna tekme atarken görüntülendi ve diğer yolcular tarafından plastik kelepçeyle etkisiz hale getirildi. Olayı görüntüleyen Gino Galofaro, tekme seslerine uyandığını ve iki yolcu ile birlikte saldırganı plastik kelepçeyle bağladıklarını belirtti. United Airlines, olay sonrası yolcunun tüm uçuşlardan men edildiğini açıkladı.

26.11.2024 15:58  Güncelleme: 16:13
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United Airlines'ın Austin- Los Angeles seferinde ilginç bir olay yaşandı. Bir yolcu, uçak koltuğuna tekme atarken görüntülendi ve diğer yolcular tarafından plastik kelepçeyle etkisiz hale getirildi.

16 Kasım'da kaydedilen görüntülerde, koyu renkli kazak, gri eşofman ve beyaz Nike ayakkabı giyen bir adam, koridor ve acil çıkış sırasındaki koltuklara tutunarak ortadaki koltuğa şiddetle tekme atıyor. Yaklaşık 25 saniye süren görüntülerde adam, koltuğu arkadaki boş sıraya itecek kadar güçlü tekmeler savuruyor.

Olayı görüntüleyen ve San Diego'da bağımlılık danışmanı olarak çalışan Gino Galofaro, "Tekme seslerine uyandım. Kabin görevlisi birkaç kez geçti ama kimse bir şey yapmadı. Ben ve iki yolcu daha onu plastik kelepçeyle bağladık ve koltuğa sabitledi. LAX'a 40 dakika kalmıştı" dedi. Galofaro, adamın ailesine ulaşıp yardım etmek istediğini belirtti.

United Airlines, 76 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu uçakta yaşanan olay sonrası yolcunun tüm uçuşlardan men edildiğini açıkladı. Şirket sözcüsü, "Mürettebatımıza durumu kontrol altına aldıkları ve herkesin güvenliğini sağladıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Bu olay, geçtiğimiz günlerde bir American Airlines uçuşunda yanındaki kadın yolcuya şiddet uygulayan bir first class yolcusunun diğer yolcular tarafından uyarılması olayını hatırlattı.

Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi
Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi
Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi
Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi

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Son Dakika 3.Sayfa Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Figen Araz:
    uçakta alkol satilirsa durumda böyle olur 1 0 Yanıtla
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