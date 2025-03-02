Üçüncü Alkol Yakalanması, Ehliyet İptaliyle Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Üçüncü Alkol Yakalanması, Ehliyet İptaliyle Sonuçlandı

Bursa'da daha önce iki kez alkolden ehliyeti iptal edilen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

02.03.2025 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artık direksiyon başına geçemeyecek

Daha önce 2 kez alkolden ehliyetini kaptıran sürücü, üçüncü kez de yakalanınca ehliyeti daimi iptal oldu

BURSA - Bursa'da uygulama yapan ekipleri gören alkollü sürücü, ehliyetini üçüncü kez kaptırmamak için uygulama noktasının 100 metre gerisine aracını park etti. Yapılan kontrollerde aracın muayenesinin olmadığı ve sürücünün de yasal sınırın üstünde alkollü olduğu öğrenildi. Sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında yaptıkları alkol uygulamalarıyla trafik canavarlarına geçit vermiyor. Ramazan Ayından 2 gün önce, Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipleri gören bir sürücü, uygulama noktasının 100 metre gerisinde durdu. Durum üzerine aracın yanına giden ekipler, sürücüye alkol testi yapmak istedi.

İki kez alkolden ehliyetini kaptıran sürücü üçüncüye yakalandı, ehliyeti daimi iptal oldu

Uygulamaya yakalanan ve daha önce alkolden 2 kez ehliyetini kaptıran 16 YN 023 plakalı otomobil sürücüsü Emir S., polis ekiplerine "Stajyer ehliyetim. Akşam abimin ayağı kırıktı, onu götürünce bir tane bira içtim. Yolda da yeni bira açtım" dedi.

Trafik polisinin "Çıkmaz belki, üflemen lazım" demesiyle beraber, "Abi promil hakkım yüzde 20, kurbanın olayım ben ikinciye aldım ehliyeti. Muayeneden yazmak istiyorsan yaz. Ama ehliyeti ikinciye aldım. Lütfen bir istisna yapın" dedi.

Durum üzerine trafik polisi ise, "Tamam bunları ben biliyorum zaten" diye cevap verdi. Alkolmetreyi üfleyen Emir S., 0.91 promil alkollü çıktı. Emir S.'nin ehliyeti daimi iptal olurken, sürücüye 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

Ayrıca, alkollü sürücünün daha önce iki kez daha alkolden ehliyetini verdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Sağlık, Hukuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üçüncü Alkol Yakalanması, Ehliyet İptaliyle Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:29 Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat
14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
14:07 Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’e ne oldu İlk ipucu bulundu Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu
23:03 CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
23:02 Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı
22:41 Öcalan, Bahçeli’nin ’Meclis’e gelsin’ çağrısına ’İşini güçleştirmeyelim’ diyerek reddetmiş Öcalan, Bahçeli'nin 'Meclis'e gelsin' çağrısına 'İşini güçleştirmeyelim' diyerek reddetmiş
22:29 Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
22:14 Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe’den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi
22:01 İşte Selahattin Demirtaş’ın hastaneden görüntüsü İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
21:51 Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
21:44 İmralı heyeti, Adnan Menderes’i mezarında ziyaret etmiş İmralı heyeti, Adnan Menderes'i mezarında ziyaret etmiş
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 16:04:22. #7.12#
SON DAKİKA: Üçüncü Alkol Yakalanması, Ehliyet İptaliyle Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.